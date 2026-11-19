Чайник электрический Kitfort КТ-654-6 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230189
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
шкала уровня воды
Дополнительные функции
индикация работы, индикация уровня воды, блокировка крышки
Дополнительный цвет
серебристый
Основной цвет
черный
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х19
Вес, кг.
1.25
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-654-6 черный
Электрический чайник Kitfort КТ-654 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
шкала уровня воды
Дополнительные функции
индикация работы, индикация уровня воды, блокировка крышки
Дополнительный цвет
серебристый
Основной цвет
черный
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Развернуть
Материал корпуса
Стекло, Пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-654 предназначен для кипячения воды дома, в офисе, на даче. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, черные
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