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Коммутатор Tenda S105 купить с доставкой в Москве
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Коммутатор Tenda S105

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Коммутатор Tenda S105 - фото 1
Коммутатор Tenda S105 - фото 2
Коммутатор Tenda S105 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
  • Коммутатор Tenda S105 - фото 1
  • Коммутатор Tenda S105 - фото 2
  • Коммутатор Tenda S105 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 
Начислим 8 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303791
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Коммутатор Tenda S105
470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX
Порты
5*10/100 Мбит/сек
Габаритные размеры, мм
90*140*32
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х9х6
Вес, г.
160

Описание товара Коммутатор Tenda S105

Коммутатор Tenda S105 прекрасно подойдет для небольших компаний и предприятий. В нем предусмотрено 5 портов для подключения, все они выводят сигнал с максимальной скоростью 100 Мбит/с. Tenda S105 имеет внутреннюю пропускную способность 1 Гбит/с и быстро обрабатывает сигналы. Устройство выдерживает температуру от 0 до +40 ?C, прекрасно переносит условия эксплуатации. Влажность воздуха может составлять от 10 % до 90 %, не образуется конденсата на основных элементах оборудования. В таблицу может быть занесено до 2000 MAC-адресов. Устройство поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX, удается проводить автоматическую настройку портов и быстро подготавливать коммутатор к дальнейшему использованию. Модель относится к настольному типу.



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Отзывы о товаре Коммутатор Tenda S105




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Поддержка стандартов
Auto MDI/MDIX
Порты
5*10/100 Мбит/сек
Габаритные размеры, мм
90*140*32
Тип устройства
коммутатор
Размер таблицы MAC адресов
2000
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор Tenda S105 прекрасно подойдет для небольших компаний и предприятий. В нем предусмотрено 5 портов для подключения, все они выводят сигнал с максимальной скоростью 100 Мбит/с. Tenda S105 имеет внутреннюю пропускную способность 1 Гбит/с и быстро обрабатывает сигналы. Устройство выдерживает температуру от 0 до +40 ?C, прекрасно переносит условия эксплуатации. Влажность воздуха может составлять от 10 % до 90 %, не образуется конденсата на основных элементах оборудования. В таблицу может быть занесено до 2000 MAC-адресов. Устройство поддерживает стандарты Auto MDI/MDIX, удается проводить автоматическую настройку портов и быстро подготавливать коммутатор к дальнейшему использованию. Модель относится к настольному типу.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коммутатор Tenda S105 - стоимость товара 470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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