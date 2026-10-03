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USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 купить с доставкой в Москве
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USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0

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USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - фото 1
USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - фото 2
USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
USB-концентратор
  • USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - фото 1
  • USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - фото 2
  • USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 303746
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0
950 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
USB-концентратор
Высота, см
3.5
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
240

Описание товара USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0

USB-концентратор профессионального уровня. Встроенная защита от перегрузок. Выключатель на каждый порт. Световая индикация. Адаптер питания в комплекте. 7 портов

Отзывы о товаре USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
USB-концентратор
Высота, см
3.5
Ширина, см
2
Страна производитель
Китай
Описание
USB-концентратор профессионального уровня. Встроенная защита от перегрузок. Выключатель на каждый порт. Световая индикация. Адаптер питания в комплекте. 7 портов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


USB-концентратор Gembird UHB-U2P7-02 2.0 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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