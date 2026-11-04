Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033)
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Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 810 руб. 2 370 руб.
В наличии
Код товара: 301924
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 810 руб. -24%
2 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
1.62
Описание товара Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033)
Самое экономичное решение проблем сети электропитания! Автоматический регулятор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева. Индикатор состояния входного напряжения. Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети. Защита от повышенного напряжения. Встроенная защита от импульсных помех. Автоматический несгораемый предохранитель. Собственная защита автотрансформатора от перегрева.
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Самое экономичное решение проблем сети электропитания! Автоматический регулятор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева. Индикатор состояния входного напряжения. Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети. Защита от повышенного напряжения. Встроенная защита от импульсных помех. Автоматический несгораемый предохранитель. Собственная защита автотрансформатора от перегрева.
Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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