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Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033)

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Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото 1
Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото 2
Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото 1
  • Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото 2
  • Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 810 руб.  2 370 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301924
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033)
1 810 руб. -24%
2 370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х20
Вес, кг.
1.62

Описание товара Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033)

Самое экономичное решение проблем сети электропитания! Автоматический регулятор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева. Индикатор состояния входного напряжения. Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети. Защита от повышенного напряжения. Встроенная защита от импульсных помех. Автоматический несгораемый предохранитель. Собственная защита автотрансформатора от перегрева.

Отзывы о товаре Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Самое экономичное решение проблем сети электропитания! Автоматический регулятор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева. Индикатор состояния входного напряжения. Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети. Защита от повышенного напряжения. Встроенная защита от импульсных помех. Автоматический несгораемый предохранитель. Собственная защита автотрансформатора от перегрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Defender AVR Typhoon 1000 (99033) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1810 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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