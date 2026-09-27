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Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White

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Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White - фото 1
Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Мощность, Вт
600
Минимальное входное напряжение, В
176
Максимальное входное напряжение, В
264
Количество розеток
1
  • Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White - фото 1
  • Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 55676
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Характеристики

Бренд
Powercom
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
11.5
Мощность, Вт
600
Минимальное входное напряжение, В
176
Максимальное входное напряжение, В
264
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х14
Вес, кг.
1.8

Описание товара Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White

Стабилизатор Напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 предназначены для защиты бытовой техники, персональных компьютеров, аудио и видеотехники, систем управления автономным водо- и теплоснабжением и др. маломощной техники от суточных колебаний напряжения в электросети.

Отзывы о товаре Стабилизатор напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 White




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Характеристики
Бренд
Powercom
Тип товара
Стабилизатор
Высота, см
9.5
Производство
Китай
Ширина, см
11.5
Мощность, Вт
600
Минимальное входное напряжение, В
176
Максимальное входное напряжение, В
264
Напряжение сети, В
220
Светодиодная индикация
Да
Количество розеток
1
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор Напряжения Powercom Tap-Change TCA-1200 предназначены для защиты бытовой техники, персональных компьютеров, аудио и видеотехники, систем управления автономным водо- и теплоснабжением и др. маломощной техники от суточных колебаний напряжения в электросети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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