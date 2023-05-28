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Кухонная машина Garlyn S-350 купить с доставкой в Москве
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Кухонная машина Garlyn S-350

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Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 1
Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 2
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Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 13
Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные комбайны
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 1
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 2
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 3
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 4
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 5
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 6
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 7
  • Кухонная машина Garlyn S- 350 - фото 8
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 9
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 10
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 11
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 12
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 13
  • Кухонная машина Garlyn S - 350 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300935
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные комбайны
Размеры в упаковке, см
43х38х28
Вес, кг.
6.6

Описание товара Кухонная машина Garlyn S-350

Garlyn S-350 – современная кухонная машина, которая способна заменить собой сразу несколько кухонных приборов.

Функциональные возможности
Мощность мотора – 1200 Вт. Любой кулинарный каприз вы сможете реализовать за максимально короткое время.
Планетарное движение насадок обеспечивает качественное и равномерное смешивание при любом количестве ингредиентов.
Кухонная машина Garlyn S-350 оснащена вместительной чашей объемом 5.5 л. Добавляйте ингредиенты прямо в процессе замешивания и не опасайтесь за чистоту и порядок на кухне благодаря удобной прозрачной крышке с отверстием для загрузки ингредиентов.
В комплектации – 3 насадки:

  • Венчик – для взбивания сливочного крема
  • Крюк, с помощью которого можно замесить плотное тесто
  • Насадка, предназначенная для смешивания широкого спектра ингредиентов.
Функционал кухонной машины также можно дополнить различными функциональными насадками, такими как мясорубка, блендер, овощерезка или насадки для пасты. Эти опции приобретаются отдельно.

Простота управления
Предусмотрена возможность настройки одной из шести скоростей. Для ручного контроля за измельчением предусмотрен импульсный режим. Система плавного запуска обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации и защитит двигатель от перегрузки.
Управление у Garlyn S-350 интуитивно понятное, а на лицевой стороне корпуса также есть графические подсказки по использованию режимов.

Особенности конструкции
В основе конструкции – металлические шестерни редуктора. Благодаря своей прочности и надежности они рассчитаны даже на максимальный уровень нагрузки. Устойчивость обеспечивают прорезиненные ножки. А нейтральное цветовое исполнение служит удачным решением для любого типа интерьера.

Основные характеристики:
  • Мощность: 1200 Вт
  • Емкость основной чаши: 5,5 л
  • Количество скоростей: 6
  • Плавная регулировка скорости: есть
  • Импульсный режим: есть
  • Защита от перегрузки: есть
  • Материал корпуса: пластик
  • Материал чаши: нерж. сталь
  • Насадки: крюк для теста, насадка для замешивания, венчик для взбивания
  • Прорезиненные ножки: есть
  • Габариты: 350х225х320 мм
  • Вес: 4,3 кг

Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-350

Видеообзор Кухонная машина Garlyn S-350
 

Отзывы о товаре Кухонная машина Garlyn S-350

28.05.2023
Илона

Достоинства:
Несложно работать с миксером, в комплекте есть базовые насадки, по крайней мере в работе мне этого хватает. Взбить, замесить - без проблем. Тесто отличное, белки стабильные.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Как любительница домашнего теста, пирогов, рулетов, тортиков и прочей выпечки могу только горячо порекомендовать эту помощницу))
21.06.2022
Агнешечка

Достоинства:
Чаша большая, больше пяти литров. Имеет прозрачную крышку от брызг с отверстием для добавления ингредиентов прямо в процессе взбивания/замешивания. Работает тихо

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Пользуюсь я этой кухонной машиной уже около шести месяцев.
Чаще всего использую её для приготовления для замешивания теста, крем взбиваю, иногда для вымешивания фарша используется. Выпечку я делаю часто и с помощью этой машины замешивание теста проходит быстро и легко. Всё максимально равномерно замешивается, без комков и непромешанных участков.
08.05.2022
Ника

Достоинства:
Машина качественно сделана, в работе не трясется, содержимое чаши по кухне не разлетается благодаря крышке.

Недостатки:
Огорчает только пластиковая облицовка корпуса, полностью металлическая смотрелась бы гораздо круче.

Комментарий:
С фаршем никаких проблем, лопаткой в чаше перемешался очень хорошо. Тесто приятно удивило. Думала, что придется доводить его руками до нужной упругости, а машина сама справилась - достала отличное крутое тесто, можно сразу под скалку. Докупила дополнительную насадку для раскатки теста и теперь пельмени, пицца и т.д. дома намного чаще. Что касается насадок, то можно докупать много всяких: блендер, мясорубку, овощерезку…
13.11.2021
С.Т.А.

Достоинства:
Управление максимально простое, всего 6 скоростей, на корпусе указано какая скорость для чего. Гарантия 2 года.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Была потребность в миксере, у которого будет большая чаша, ну и естественно цена чтобы не зашкаливала. Обратила внимание на данное предложение. Чаша вмещает более пяти литров. Форма классическая с сужающимся основанием, т.е. я легко замешиваю в нем много теста, взбиваю белки или сливки. Машина работает без нареканий, легко справляется с поставленной задачей.
19.10.2021
Марина

Достоинства:
Цена, мощность

Недостатки:
Пластиковая обшивка корпуса

Комментарий:
Хороший миксер с хорошей ценой. Мощности заложено много, белки взбиваются до пиков быстро, при замесе крутого теста можно использовать прямо из чаши, дополнительно домешивать вручную не нужно. 6 скоростей, максималка для взбивания (можно даже зефир сделать, только времени уйдет побольше), первая-вторая для дрожжевого теста и для замеса фарша что-то посредине подойдет.
04.07.2021
Надежда

Достоинства:
Мощный двигатель. Работает долго без перегревов

Недостатки:
Не нахожу

Комментарий:
Модель с минимально необходимой комплектацией, что хорошо на цене сказывается. Нет ничего лишнего, но зато очень хорошая чаша с крышкой и насадки из нержавейки. Скорости регулируются, можно крюком замесить очень тугое тесто, а венчиком взбить буквально пару яиц. Насадки достают почти до дна, ходят по выверенной орбите и мертвых зон не остается.
Чаша объемом 5.5 литра с очень удобной крышкой. Можно подсыпать муку прямо во время замеса и кухня остается чистой.
19.03.2021
Анна

Достоинства:
С помощью крюка можно замесить любое тугое тесто, а для бисквита обычной насадкой пользуюсь. Непромешанных ингредиентов не остается, по стенкам мука не липнет.
Крема и суфле взбивать очень удобно, можно на максимальной скорости за пару минут взбить до пиков.

Недостатки:
-

Комментарий:
С продукцией от Garlyn. При выборе кухонной машины я сразу остановилась на этой компании. То, что делает она - восторг!
18.03.2021
Инна О.

Достоинства:
Хороший диапазон скорости: можно и медленно замешивать, а можно взбивать крема до пенки и пиков.
Очень большая чаша с удобными ручками и крышкой.

Комментарий:
Машинка порадовала, очень всё удобно сделано. И сама чаша хоть и большая но не выглядит громоздко.
Насадки хорошие, металлические, снимать-надевать их удобно.
Готовить можно с ней много что, можно взбивать крема, муссы, готовить тесто на бисквит, пюре готовить овощные.
И вот кстати хороший такой диапазон скорости очень важен, так как для разных рецептов надо замешивать или взбивать с разной скоростью. Тут можно от медленной до очень быстрой плавно регулировать с помощью ручки.
Насадкой-крюком до этого никогда не пользовалась, была приятно удивлена как она однородно замешивает пельменное тесто.



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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Кухонные комбайны
Описание
Garlyn S-350 – современная кухонная машина, которая способна заменить собой сразу несколько кухонных приборов.

Функциональные возможности
Мощность мотора – 1200 Вт. Любой кулинарный каприз вы сможете реализовать за максимально короткое время.
Планетарное движение насадок обеспечивает качественное и равномерное смешивание при любом количестве ингредиентов.
Кухонная машина Garlyn S-350 оснащена вместительной чашей объемом 5.5 л. Добавляйте ингредиенты прямо в процессе замешивания и не опасайтесь за чистоту и порядок на кухне благодаря удобной прозрачной крышке с отверстием для загрузки ингредиентов.
В комплектации – 3 насадки:
  • Венчик – для взбивания сливочного крема
  • Крюк, с помощью которого можно замесить плотное тесто
  • Насадка, предназначенная для смешивания широкого спектра ингредиентов.
Функционал кухонной машины также можно дополнить различными функциональными насадками, такими как мясорубка, блендер, овощерезка или насадки для пасты. Эти опции приобретаются отдельно.

Простота управления
Предусмотрена возможность настройки одной из шести скоростей. Для ручного контроля за измельчением предусмотрен импульсный режим. Система плавного запуска обеспечивает дополнительное удобство эксплуатации и защитит двигатель от перегрузки.
Управление у Garlyn S-350 интуитивно понятное, а на лицевой стороне корпуса также есть графические подсказки по использованию режимов.

Особенности конструкции
В основе конструкции – металлические шестерни редуктора. Благодаря своей прочности и надежности они рассчитаны даже на максимальный уровень нагрузки. Устойчивость обеспечивают прорезиненные ножки. А нейтральное цветовое исполнение служит удачным решением для любого типа интерьера.

Основные характеристики:
  • Мощность: 1200 Вт
  • Емкость основной чаши: 5,5 л
  • Количество скоростей: 6
  • Плавная регулировка скорости: есть
  • Импульсный режим: есть
  • Защита от перегрузки: есть
  • Материал корпуса: пластик
  • Материал чаши: нерж. сталь
  • Насадки: крюк для теста, насадка для замешивания, венчик для взбивания
  • Прорезиненные ножки: есть
  • Габариты: 350х225х320 мм
  • Вес: 4,3 кг

Видеообзор на Кухонная машина Garlyn S-350

Видеообзор Кухонная машина Garlyn S-350
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.05.2023
Илона

Достоинства:
Несложно работать с миксером, в комплекте есть базовые насадки, по крайней мере в работе мне этого хватает. Взбить, замесить - без проблем. Тесто отличное, белки стабильные.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Как любительница домашнего теста, пирогов, рулетов, тортиков и прочей выпечки могу только горячо порекомендовать эту помощницу))
21.06.2022
Агнешечка

Достоинства:
Чаша большая, больше пяти литров. Имеет прозрачную крышку от брызг с отверстием для добавления ингредиентов прямо в процессе взбивания/замешивания. Работает тихо

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Пользуюсь я этой кухонной машиной уже около шести месяцев.
Чаще всего использую её для приготовления для замешивания теста, крем взбиваю, иногда для вымешивания фарша используется. Выпечку я делаю часто и с помощью этой машины замешивание теста проходит быстро и легко. Всё максимально равномерно замешивается, без комков и непромешанных участков.
08.05.2022
Ника

Достоинства:
Машина качественно сделана, в работе не трясется, содержимое чаши по кухне не разлетается благодаря крышке.

Недостатки:
Огорчает только пластиковая облицовка корпуса, полностью металлическая смотрелась бы гораздо круче.

Комментарий:
С фаршем никаких проблем, лопаткой в чаше перемешался очень хорошо. Тесто приятно удивило. Думала, что придется доводить его руками до нужной упругости, а машина сама справилась - достала отличное крутое тесто, можно сразу под скалку. Докупила дополнительную насадку для раскатки теста и теперь пельмени, пицца и т.д. дома намного чаще. Что касается насадок, то можно докупать много всяких: блендер, мясорубку, овощерезку…
13.11.2021
С.Т.А.

Достоинства:
Управление максимально простое, всего 6 скоростей, на корпусе указано какая скорость для чего. Гарантия 2 года.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Была потребность в миксере, у которого будет большая чаша, ну и естественно цена чтобы не зашкаливала. Обратила внимание на данное предложение. Чаша вмещает более пяти литров. Форма классическая с сужающимся основанием, т.е. я легко замешиваю в нем много теста, взбиваю белки или сливки. Машина работает без нареканий, легко справляется с поставленной задачей.
19.10.2021
Марина

Достоинства:
Цена, мощность

Недостатки:
Пластиковая обшивка корпуса

Комментарий:
Хороший миксер с хорошей ценой. Мощности заложено много, белки взбиваются до пиков быстро, при замесе крутого теста можно использовать прямо из чаши, дополнительно домешивать вручную не нужно. 6 скоростей, максималка для взбивания (можно даже зефир сделать, только времени уйдет побольше), первая-вторая для дрожжевого теста и для замеса фарша что-то посредине подойдет.
04.07.2021
Надежда

Достоинства:
Мощный двигатель. Работает долго без перегревов

Недостатки:
Не нахожу

Комментарий:
Модель с минимально необходимой комплектацией, что хорошо на цене сказывается. Нет ничего лишнего, но зато очень хорошая чаша с крышкой и насадки из нержавейки. Скорости регулируются, можно крюком замесить очень тугое тесто, а венчиком взбить буквально пару яиц. Насадки достают почти до дна, ходят по выверенной орбите и мертвых зон не остается.
Чаша объемом 5.5 литра с очень удобной крышкой. Можно подсыпать муку прямо во время замеса и кухня остается чистой.
19.03.2021
Анна

Достоинства:
С помощью крюка можно замесить любое тугое тесто, а для бисквита обычной насадкой пользуюсь. Непромешанных ингредиентов не остается, по стенкам мука не липнет.
Крема и суфле взбивать очень удобно, можно на максимальной скорости за пару минут взбить до пиков.

Недостатки:
-

Комментарий:
С продукцией от Garlyn. При выборе кухонной машины я сразу остановилась на этой компании. То, что делает она - восторг!
18.03.2021
Инна О.

Достоинства:
Хороший диапазон скорости: можно и медленно замешивать, а можно взбивать крема до пенки и пиков.
Очень большая чаша с удобными ручками и крышкой.

Комментарий:
Машинка порадовала, очень всё удобно сделано. И сама чаша хоть и большая но не выглядит громоздко.
Насадки хорошие, металлические, снимать-надевать их удобно.
Готовить можно с ней много что, можно взбивать крема, муссы, готовить тесто на бисквит, пюре готовить овощные.
И вот кстати хороший такой диапазон скорости очень важен, так как для разных рецептов надо замешивать или взбивать с разной скоростью. Тут можно от медленной до очень быстрой плавно регулировать с помощью ручки.
Насадкой-крюком до этого никогда не пользовалась, была приятно удивлена как она однородно замешивает пельменное тесто.


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