Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аквабокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 29914
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Характеристики
Бренд
Flama
Тип товара
Аквабокс
Варианты переноски
плечевой ремень
Внешние габариты (ВхД)
10x16 см
Внешний карман
нет
Высота, см
22
Количество внутренних отделений
1
Материал
винил
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
100
Описание товара Чехол Flama FL-WP-570 водонепроницаемый для цифровых фотокамер
Водонепроницаемый бокс для небольших и среднеразмерных цифровых фотокамер c объективом 54x35 мм. Выдерживает глубину погружения до 10 метров.
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Бренд
Flama
Тип товара
Аквабокс
Варианты переноски
плечевой ремень
Внешние габариты (ВхД)
10x16 см
Внешний карман
нет
Высота, см
22
Количество внутренних отделений
1
Материал
винил
Ширина, см
12
Страна производитель
Китай
Водонепроницаемый бокс для небольших и среднеразмерных цифровых фотокамер c объективом 54x35 мм. Выдерживает глубину погружения до 10 метров.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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