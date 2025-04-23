Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
940 руб.
1 290
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 298868
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Описание товара Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red
Сотовый телефон Texet TM-130 в корпусе-моноблоке поддерживает подключение 2 SIM-карт и обеспечивает вам комфорт набора сообщений, совершения мобильных вызовов. Аппарат привлекает наличием встроенного FM-радиоприемника, аудио- и видеоплеера с поддержкой популярных форматов (MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT). В нем предусмотрен также яркий светодиодный фонарик.
Отличаясь малым энергопотреблением, сотовый телефон Texet TM-130 с практичной физической клавиатурой может длительное время работать на одном заряде АКБ емкостью 600 мАч. Он располагает слотом для подключения карты памяти micro SD объемом до 16 ГБ, на которой удобно хранить музыкальные треки для воспроизведения в медиаплеере.
Сотовый телефон Texet TM-130 в корпусе-моноблоке поддерживает подключение 2 SIM-карт и обеспечивает вам комфорт набора сообщений, совершения мобильных вызовов. Аппарат привлекает наличием встроенного FM-радиоприемника, аудио- и видеоплеера с поддержкой популярных форматов (MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT). В нем предусмотрен также яркий светодиодный фонарик.
Отличаясь малым энергопотреблением, сотовый телефон Texet TM-130 с практичной физической клавиатурой может длительное время работать на одном заряде АКБ емкостью 600 мАч. Он располагает слотом для подключения карты памяти micro SD объемом до 16 ГБ, на которой удобно хранить музыкальные треки для воспроизведения в медиаплеере.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red
Достоинства:
Комментарий:
Для старшего поколения. Работает.