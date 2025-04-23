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Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red

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Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 1
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 2
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 3
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 4
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 5
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 6
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 7
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 8
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 9
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 10
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 11
Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 1
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 2
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 3
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 4
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 5
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 6
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 7
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 8
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 9
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 10
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 11
  • Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
940 руб.  1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 298868
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Характеристики

Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
72
Габариты
110x47x14 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х5х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red

Сотовый телефон Texet TM-130 в корпусе-моноблоке поддерживает подключение 2 SIM-карт и обеспечивает вам комфорт набора сообщений, совершения мобильных вызовов. Аппарат привлекает наличием встроенного FM-радиоприемника, аудио- и видеоплеера с поддержкой популярных форматов (MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT). В нем предусмотрен также яркий светодиодный фонарик. Отличаясь малым энергопотреблением, сотовый телефон Texet TM-130 с практичной физической клавиатурой может длительное время работать на одном заряде АКБ емкостью 600 мАч. Он располагает слотом для подключения карты памяти micro SD объемом до 16 ГБ, на которой удобно хранить музыкальные треки для воспроизведения в медиаплеере.

Отзывы о товаре Мобильный телефон teXet TM-130 Black-Red

Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Гришин Юрий Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Для старшего поколения. Работает.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
TeXet
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
нет
Цвет
красный, черный
Диагональ экрана, дюйм
1.77
Разрешение экрана
160x128
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
нет
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
600
Время работы в режиме ожидания
72
Габариты
110x47x14 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Сотовый телефон Texet TM-130 в корпусе-моноблоке поддерживает подключение 2 SIM-карт и обеспечивает вам комфорт набора сообщений, совершения мобильных вызовов. Аппарат привлекает наличием встроенного FM-радиоприемника, аудио- и видеоплеера с поддержкой популярных форматов (MP3, AAC, 3GP, JPG, TXT). В нем предусмотрен также яркий светодиодный фонарик. Отличаясь малым энергопотреблением, сотовый телефон Texet TM-130 с практичной физической клавиатурой может длительное время работать на одном заряде АКБ емкостью 600 мАч. Он располагает слотом для подключения карты памяти micro SD объемом до 16 ГБ, на которой удобно хранить музыкальные треки для воспроизведения в медиаплеере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Гришин Юрий Александрович

Достоинства:


Комментарий:
Для старшего поколения. Работает.


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