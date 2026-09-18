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Тонер Cactus CS-TKY3-1000 черный флакон 1000гр. для принтера Kyosera FS 1035/1135/2035/1030/3040/6025/6030/1110/1024/1040/1020/1060/2100/M3040/4100/4200 купить с доставкой в Москве
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Тонер Cactus CS-TKY3-1000 черный флакон 1000гр. для принтера Kyosera FS 1035/1135/2035/1030/3040/6025/6030/1110/1024/1040/1020/1060/2100/M3040/4100/4200

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Тонер Cactus CS-TKY3-1000 черный флакон 1000гр. для принтера Kyosera FS 1035/1135/2035/1030/3040/6025/6030/1110/1024/1040/1020/1060/2100/M3040/4100/4200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyosera FS 1035, 1135, 2035, 1030, 3040, 6025, 6030, 1110, 1024, 1040, 1020, 1060, 2100, M3040, 4100, 4200
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 297542
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyosera FS 1035, 1135, 2035, 1030, 3040, 6025, 6030, 1110, 1024, 1040, 1020, 1060, 2100, M3040, 4100, 4200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х1х1
Вес, кг.
1

Описание товара Тонер Cactus CS-TKY3-1000 черный флакон 1000гр. для принтера Kyosera FS 1035/1135/2035/1030/3040/6025/6030/1110/1024/1040/1020/1060/2100/M3040/4100/4200

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Тонер Cactus CS-TKY3-1000 черный флакон 1000гр. для принтера Kyosera FS 1035/1135/2035/1030/3040/6025/6030/1110/1024/1040/1020/1060/2100/M3040/4100/4200




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
Kyosera FS 1035, 1135, 2035, 1030, 3040, 6025, 6030, 1110, 1024, 1040, 1020, 1060, 2100, M3040, 4100, 4200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Cactus CS-TKY3-1000 черный флакон 1000гр. для принтера Kyosera FS 1035/1135/2035/1030/3040/6025/6030/1110/1024/1040/1020/1060/2100/M3040/4100/4200 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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