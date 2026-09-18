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Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn

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Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 830 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 297383
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn
3 830 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х9х9
Вес, кг.
1.01

Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn

CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.

Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyocera Ecosys P8060cdn - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3830 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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