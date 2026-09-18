Картридж лазерный Cactus CS-C708 черный (2500стр.) для Canon LBP-3300/3360/3300/3360
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-3300, 3360, 3300, 3360
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 297051
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-3300, 3360, 3300, 3360
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х8
Вес, кг.
1.16
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-C708 черный (2500стр.) для Canon LBP-3300/3360/3300/3360
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 840 руб. 1 290 руб.210 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TN421M пурпурный (1800стр.) для Brot...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитКартридж Cactus CS-CF380X для HP LJ Pro M476dn/M476nw/M476dw, че...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CF226X-MPS черный (12000стр.) для HP LJ...
-
В наличииЦена 860 руб.215 руб. в СплитКартридж Cactus CS-TK3170 для Kyocera Ecosys P3050dn/P3055dn/P30...
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5230C голубой
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5230M пурпурный
-
В наличииЦена 870 руб.218 руб. в СплитКартридж лазерный G&G GG-TK5230Y желтый
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-CLT-K407S черный для Samsung CLP320/320...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКартридж Cactus CS-D203E для Samsung SL-M3820D/M3820ND/M4020ND/M...
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 800 руб.270 руб. в СплитТонер-картридж ELP для Kyocera FS-2100D/2100DN/M3040DN/M3540DN T...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитКартридж NV Print совместимый NV-TK-6115 для Kyocera EcoSys-M412...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK5370C голубой (5000стр.) для Kyoce...
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
LBP-3300, 3360, 3300, 3360
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Cactus CS-C708 черный (2500стр.) для Canon LBP-3300/3360/3300/3360 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-C708 черный (2500стр.) для Canon LBP-3300/3360/3300/3360