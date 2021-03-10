Пылесос ручной Kitfort КТ-557
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб.
В наличии
Код товара: 295561
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 960 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х19х19
Вес, кг.
1.9
Описание товара Пылесос ручной Kitfort КТ-557
Пылесос ручной Kitfort КТ-557
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Пылесос ручной Kitfort КТ-557
Достоинства:
Есть 2 скорости всасывания, всасывает пыль, грязь, воду очень сильно. Хорошо подойдет для чистки авто или небольшой уборки по дому (аккума хватает на 30 минут). Очень стильный пылесос, с подсветкой. Удобен в использовании: есть специальная приставка под насадки и сам пылесос, ничего валяться раздельно друг от друга не будет. Для меня удобно то, что пылесос заряжается от сети 220В, а не от аккума авто - можно спокойно использовать как в доме, так и в авто. В комплекте 4 насадки - на все случаи.
Недостатки:
Немного шумный
Комментарий:
Очень мощный, рекомендую к покупке.
Пылесос ручной Kitfort КТ-557 - стоимость товара 5960 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос ручной Kitfort КТ-557
Достоинства:
Есть 2 скорости всасывания, всасывает пыль, грязь, воду очень сильно. Хорошо подойдет для чистки авто или небольшой уборки по дому (аккума хватает на 30 минут). Очень стильный пылесос, с подсветкой. Удобен в использовании: есть специальная приставка под насадки и сам пылесос, ничего валяться раздельно друг от друга не будет. Для меня удобно то, что пылесос заряжается от сети 220В, а не от аккума авто - можно спокойно использовать как в доме, так и в авто. В комплекте 4 насадки - на все случаи.
Недостатки:
Немного шумный
Комментарий:
Очень мощный, рекомендую к покупке.