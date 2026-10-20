Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, комплект насадок
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
80
Мощность всасывания, Вт
280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 752880
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6 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, комплект насадок
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусе; телескопическая трубка; автоматическое сматывание шнура; фильтр HEPA; горизонтальная и вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1550
Мощность всасывания, Вт
280
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л
Бытовой пылесос Beko BKS 5423 белого цвета предназначен для очистки мебели, ковров и других напольных покрытий от пыли, шерсти домашних животных или другого мусора. Для этого в комплекте прилагаются 3 насадки. Весь собранный мусор попадает в контейнер-пылесборник объемом 1.8 л. Пылесос Beko BKS 5423 оснащен циклонной системой фильтрации и фильтром тонкой очистки HEPA. Он защищает воздух от попадания в него мелких частиц пыли. Телескопическая труба и сетевой шнур обеспечивают радиус действия пылесоса 9 м. Также предусмотрена защита прибора от перегрева и функция вертикальной парковки. Благодаря ней прибор может стоять без опоры на стену или другой объект.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
документация, комплект насадок
Цвет
белый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
80
Функции и особенности
Регулятор мощности на корпусе; телескопическая трубка; автоматическое сматывание шнура; фильтр HEPA; горизонтальная и вертикальная парковка
Потребляемая мощность, Вт
1550
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
280
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Бытовой пылесос Beko BKS 5423 белого цвета предназначен для очистки мебели, ковров и других напольных покрытий от пыли, шерсти домашних животных или другого мусора. Для этого в комплекте прилагаются 3 насадки. Весь собранный мусор попадает в контейнер-пылесборник объемом 1.8 л. Пылесос Beko BKS 5423 оснащен циклонной системой фильтрации и фильтром тонкой очистки HEPA. Он защищает воздух от попадания в него мелких частиц пыли. Телескопическая труба и сетевой шнур обеспечивают радиус действия пылесоса 9 м. Также предусмотрена защита прибора от перегрева и функция вертикальной парковки. Благодаря ней прибор может стоять без опоры на стену или другой объект.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л - стоимость товара 6180 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Beko BKS 5423 белый, 280/1550 Вт, уборка сухая, пылесборник контейнер 1,5 л