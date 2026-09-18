Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 8Gb (VCQRTX4000BLK-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
Radeon RTX 4000
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1215
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294810
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX 4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1215
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х2
Вес, г.
490
Описание товара Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 8Gb (VCQRTX4000BLK-1)
Однослотовая видеокарта с поддержкой игрового механизма, который используется в процессе работы в сфере профессионалов — дизайнеров, художников и разработчиков, занимающихся созданием контента на сертифицированном оборудовании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Radeon RTX 4000
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1215
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разъемы
DisplayPort
Развернуть
Длина видеокарты (PCB), мм
241
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Однослотовая видеокарта с поддержкой игрового механизма, который используется в процессе работы в сфере профессионалов — дизайнеров, художников и разработчиков, занимающихся созданием контента на сертифицированном оборудовании.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 8Gb (VCQRTX4000BLK-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта PNY Quadro RTX 4000 8Gb (VCQRTX4000BLK-1)