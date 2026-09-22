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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
331.9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
141 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722812
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Описание товара Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO-S 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031U)
GamingPro: чистая производительность и стиль
Серия Palit GamingPro-S сочетает в себе элегантный промышленный дизайн и надежную производительность. Подсветка ARGB и передовые системы охлаждения обеспечивают оптимальную теплоотдачу. Такие функции, как двойной BIOS и технология 0 дБ, повышают гибкость производительности. Благодаря поддержке Palit Maker пользователи могут легко настроить кожух с помощью 3D-печати, не нарушая гарантию. Сочетание функциональности и стиля делает его идеальным выбором для геймеров, создателей контента и профессионалов в области искусственного интеллекта. Графические процессоры GeForce RTX серии 50 на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям контента революционные возможности искусственного интеллекта.
Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения рассеивания тепла до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности. Примечание: данные основаны на внутренних лабораторных испытаниях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных настроек.
Подключи и работай. Сияй в гармонии.
Универсальный разъём 5 В ARGB упрощает синхронизацию подсветки. Просто подключите и работайте, чтобы синхронизировать подсветку вашей платы с остальными компонентами вашего ПК — дополнительное программное обеспечение не требуется. Примечание: кабель ARGB входит в комплект поставки некоторых моделей.
наши видеокарты интегрирован цифровой ШИМ — интегральная схема, обычно используемая в серверном оборудовании. Эта технология обеспечивает гибкое управление напряжением и сводит к минимуму помехи, оптимизируя подачу электроэнергии.
GamingPro: чистая производительность и стиль
Серия Palit GamingPro-S сочетает в себе элегантный промышленный дизайн и надежную производительность. Подсветка ARGB и передовые системы охлаждения обеспечивают оптимальную теплоотдачу. Такие функции, как двойной BIOS и технология 0 дБ, повышают гибкость производительности. Благодаря поддержке Palit Maker пользователи могут легко настроить кожух с помощью 3D-печати, не нарушая гарантию. Сочетание функциональности и стиля делает его идеальным выбором для геймеров, создателей контента и профессионалов в области искусственного интеллекта. Графические процессоры GeForce RTX серии 50 на базе NVIDIA Blackwell предоставляют геймерам и создателям контента революционные возможности искусственного интеллекта.
Композитная тепловая трубка использует две передовые технологии — канавчатую и спеченную порошковую структуру, — которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка используется для повышения рассеивания тепла до 32%, гарантируя, что ваш графический процессор сохранит максимальную производительность даже в условиях высокой мощности. Примечание: данные основаны на внутренних лабораторных испытаниях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конкретных настроек.
Подключи и работай. Сияй в гармонии.
Универсальный разъём 5 В ARGB упрощает синхронизацию подсветки. Просто подключите и работайте, чтобы синхронизировать подсветку вашей платы с остальными компонентами вашего ПК — дополнительное программное обеспечение не требуется. Примечание: кабель ARGB входит в комплект поставки некоторых моделей.
наши видеокарты интегрирован цифровой ШИМ — интегральная схема, обычно используемая в серверном оборудовании. Эта технология обеспечивает гибкое управление напряжением и сводит к минимуму помехи, оптимизируя подачу электроэнергии.
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO-S 16GB GDDR7 (NE7507T019T2-GB2031U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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