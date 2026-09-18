Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN)
Точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn представляет собой одну из наиболее компактных моделей для наружного использования и работает под управлением платформы для роутеров RouterOS. Вы можете использовать ее в режимах беспроводного клиента, гостевой сети, маршрутизатора WISP, моста, мульти-SSID, повторителя, режиме инфраструктуры, точки доступа. Передатчик систем поддерживает работу в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, демонстрируя выходную мощность 20 dBm. Уличная точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn подлежит настройке через SNMP, Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI). В ней применен один порт Ethernet (LAN) со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек и поддержкой PoE. Это означает, что сетевое устройство может получать энергию от адаптера по сетевому кабелю. Оно предлагается вам вместе с креплениями, позволяющими установить его на мачте, стене или стойке.
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
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