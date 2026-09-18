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Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) купить с доставкой в Москве
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Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN)

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Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 1
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 2
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 3
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 4
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 5
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 6
Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
14 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 5
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 6
  • Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292580
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
14 Тб
Цвет
черный
Комлектация
USB-кабель; адаптер; документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN)

Внешний жесткий диск WD — это запас прочности и свободы для хранения ваших файлов. Вместительный объём 14 Тб легко справится с большими архивами фотографий, видео и бекапов. USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быстрый обмен данными и совместимость с современными устройствами. Форм-фактор 3.5 дюйма делает диск мощным решением для серьёзных задач хранения. Несмотря на емкость, корпус из пластика и вес 0,9 кг позволяют удобное перемещение. Чёрный лаконичный дизайн WD гармонично впишется в любое рабочее пространство.



Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD Elements Desktop 14Tb (WDBWLG0140HBK-EESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
14 Тб
Цвет
черный
Комлектация
USB-кабель; адаптер; документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск WD — это запас прочности и свободы для хранения ваших файлов. Вместительный объём 14 Тб легко справится с большими архивами фотографий, видео и бекапов. USB 3.2 Gen 1 Type-C гарантирует быстрый обмен данными и совместимость с современными устройствами. Форм-фактор 3.5 дюйма делает диск мощным решением для серьёзных задач хранения. Несмотря на емкость, корпус из пластика и вес 0,9 кг позволяют удобное перемещение. Чёрный лаконичный дизайн WD гармонично впишется в любое рабочее пространство.


Теги товара: hdd, 3.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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