Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-59%260 руб. 630 руб.
В наличии
Код товара: 289349
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
260 руб. -59%
630 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy J2 Core
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core
Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 250 руб.63 руб. в СплитЗащитное стекло для экрана Digma DGG2AP13PM для Apple iPhone 13 ...
-
В наличииЦена 250 руб. 600 руб.63 руб. в СплитЗащитный экран Red Line для Samsung Galaxy S10 Plus Full Screen ...
-
В наличииЦена 260 руб. 750 руб.65 руб. в СплитПленка защитная MOCOLL для корпуса КАРБОН (Carbon Fiber Black) ч...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло для APPLE iPhone 6 Plus (0.33mm 2.5D)
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитСтекло защитное Digma для Apple iPhone 12/12 Pro прозрачная 1шт....
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Mi 10 Lite черная р...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло для камеры Redline для Samsung Galaxy S20 Ultra ...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Xiaomi Redmi 9t черная рам...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 8C черная рамк...
-
В наличииЦена 270 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло для экрана Red line для Apple iPhone 13 Pro Max ...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитЗащитное стекло BoraSCO Full Glue для Realme C30/31/33/35 черная...
-
В наличииЦена 270 руб. 660 руб.68 руб. в СплитСтекло защитное BoraSCO Full Glue для Tecno Spark 9 Pro черная р...
Бренд
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Samsung Galaxy J2 Core
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.26 мм
Страна производитель
Китай
Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core Защищает экран смартфона от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Оснащено всеми необходимыми отверстиями и вырезами.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 260 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Защитное стекло BoraSCO 0,26 мм для Samsung (J260) Galaxy J2 Core