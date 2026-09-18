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SSD Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM)

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Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 1
Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
  • Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288914
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM)

Твердотельный накопитель SILICON-POWER A56 512GB (SP512GBSS3A56A25) характеризуется высокой скоростью записи и передачи данных. Это позволяет оптимизировать загрузку компьютерных игр последнего поколения, фильмов и приложений. Устройство имеет компактный размер, что обеспечивает максимально комфортную транспортировку. Модель можно самостоятельно установить внутри совместимого устройства.Память накопителя SILICON-POWER A56 512GB (SP512GBSS3A56A25) характеризуется значительным объемом. Это обеспечивает хранение большой базы фильмов, компьютерных игр, сериалов, музыкальных композиций, графической и текстовой информации. Модель оснащена производительным контроллером, с помощью которого достигается высокая скорость записи данных без зависания. В процессе работы устройство не создает шума, обеспечивая комфортные условия для эксплуатации.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель SILICON-POWER A56 512GB (SP512GBSS3A56A25) характеризуется высокой скоростью записи и передачи данных. Это позволяет оптимизировать загрузку компьютерных игр последнего поколения, фильмов и приложений. Устройство имеет компактный размер, что обеспечивает максимально комфортную транспортировку. Модель можно самостоятельно установить внутри совместимого устройства.Память накопителя SILICON-POWER A56 512GB (SP512GBSS3A56A25) характеризуется значительным объемом. Это обеспечивает хранение большой базы фильмов, компьютерных игр, сериалов, музыкальных композиций, графической и текстовой информации. Модель оснащена производительным контроллером, с помощью которого достигается высокая скорость записи данных без зависания. В процессе работы устройство не создает шума, обеспечивая комфортные условия для эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Silicon Power Ace A56 512Gb (SP512GBSS3A56A25RM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6610 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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