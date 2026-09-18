Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0
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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286572
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
430
Описание товара Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0
Компактный двухкамерный видеорегистратор со встроенным GPS модулем, специально разработанный с учетом актуальных требований к применению в современном коммерческом, служебном или общественном транспорте (такси, служебные автомобили, маршрутное такси, автобусы и т.д.). Видеорегистратор фиксирует не только все детали происходящего впереди автомобиля, но и захватывает полную обстановку в салоне, что особенно актуально при перевозке пассажиров. Компактный корпус имеет современный стильный дизайн и выполнен из качественного пластика с наличием прорезиненных вставок.
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Компактный двухкамерный видеорегистратор со встроенным GPS модулем, специально разработанный с учетом актуальных требований к применению в современном коммерческом, служебном или общественном транспорте (такси, служебные автомобили, маршрутное такси, автобусы и т.д.). Видеорегистратор фиксирует не только все детали происходящего впереди автомобиля, но и захватывает полную обстановку в салоне, что особенно актуально при перевозке пассажиров. Компактный корпус имеет современный стильный дизайн и выполнен из качественного пластика с наличием прорезиненных вставок.
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Смотрите также: Автомобильные пуско-зарядные устройства, Автосвет, Алкотестеры, Видеорегистраторы, Комплектующие для систем охраны и безопасности, Пробники автомобильные, Пусковые провода, 4к, Зеркало, Full HD (1080), Без экрана, До 10000 рублей, До 3000 рублей, До 4000 рублей, До 5000 рублей, До 6000 рублей, До 7000 рублей, С Bluetooth
Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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