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Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0

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Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 1
Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 2
Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 1
  • Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 2
  • Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 286572
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х9
Вес, г.
430

Описание товара Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0

Компактный двухкамерный видеорегистратор со встроенным GPS модулем, специально разработанный с учетом актуальных требований к применению в современном коммерческом, служебном или общественном транспорте (такси, служебные автомобили, маршрутное такси, автобусы и т.д.). Видеорегистратор фиксирует не только все детали происходящего впереди автомобиля, но и захватывает полную обстановку в салоне, что особенно актуально при перевозке пассажиров. Компактный корпус имеет современный стильный дизайн и выполнен из качественного пластика с наличием прорезиненных вставок.

Отзывы о товаре Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0




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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный двухкамерный видеорегистратор со встроенным GPS модулем, специально разработанный с учетом актуальных требований к применению в современном коммерческом, служебном или общественном транспорте (такси, служебные автомобили, маршрутное такси, автобусы и т.д.). Видеорегистратор фиксирует не только все детали происходящего впереди автомобиля, но и захватывает полную обстановку в салоне, что особенно актуально при перевозке пассажиров. Компактный корпус имеет современный стильный дизайн и выполнен из качественного пластика с наличием прорезиненных вставок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеорегистратор ACV GQ915 GPS/2 камеры FHD/1080+1080p/30 кадр/дисплей-2.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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