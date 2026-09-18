Картридж лазерный Cactus CS-Q5942A черный (10000стр.) для HP LJ 4250/4350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 286547
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х14
Вес, кг.
2.37
Описание товара Картридж лазерный Cactus CS-Q5942A черный (10000стр.) для HP LJ 4250/4350
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 080 руб. 2 840 руб.520 руб. в СплитТонер Картридж Cactus CS-C4096A черный для HP LJ 2100/2200 (5000...
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-EXV49C голубой (19000стр.) для Canon...
-
В наличииЦена 2 480 руб.620 руб. в СплитБокс для сбора тонера XEROX WC 7655/7665/DC240/250/242/252/Versa...
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-CF450A черный (12500стр.) для HP Col...
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитКартридж лазерный Cactus CS-TK8800C голубой (20000стр.) для Kyoc...
-
В наличииЦена 4 990 руб.1248 руб. в СплитТонер-картридж Pantum TL-420XP для P3010D/P3010DW/P3020D/P3300DN...
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитБокс для сбора тонера XEROX Phaser 7100 (106R02624)
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49BK (8524B002) туба для копира iR-ADV C33xx...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпу...
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитКартридж Xerox 006R01520 для Xerox WC7545/7556, голубой
CACTUS – активно развивающийся бренд, который задает новые стандарты для рынка совместимых расходных материалов. Благодаря своей энергичности и гибкости CACTUS находит оптимальные решения для печати дома и в офисе – больше нет необходимости выбирать между комфортом, качеством печати и ее стоимостью.
Картридж лазерный Cactus CS-Q5942A черный (10000стр.) для HP LJ 4250/4350 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж лазерный Cactus CS-Q5942A черный (10000стр.) для HP LJ 4250/4350