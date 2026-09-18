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Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F750 (6700 мАч) купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F750 (6700 мАч)

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Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F750 (6700 мАч)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модель аккумулятора
NP-F750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281404
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Модель аккумулятора
NP-F750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х5
Вес, г.
300

Описание товара Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F750 (6700 мАч)

Аккумулятор GreenBean NP-F750 имеет емкость 6700 мАч и может быть использован с любыми устройствами марки GreenBean, а также SONY и др., конструкция которых подразумевает применение аккумуляторов NP-F750 с адаптером типа SONY NP-F для питания. Данный аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60 С. Количество циклов перезаряда не менее 300. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.

Отзывы о товаре Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F750 (6700 мАч)




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Модель аккумулятора
NP-F750
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор GreenBean NP-F750 имеет емкость 6700 мАч и может быть использован с любыми устройствами марки GreenBean, а также SONY и др., конструкция которых подразумевает применение аккумуляторов NP-F750 с адаптером типа SONY NP-F для питания. Данный аккумулятор защищен от повреждения по причине перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току или короткого замыкания благодаря встроенному контроллеру питания. Способен работать в диапазоне температур от -20 до +60 С. Количество циклов перезаряда не менее 300. Для зарядки аккумулятора рекомендуется использовать устройство GreenBean PowerCharger NPF.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумулятор литий-ионный GreenBean NP-F750 (6700 мАч) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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