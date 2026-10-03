Топор СибрТех 21617 (21617)
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 280773
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
120
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91
Описание товара Топор СибрТех 21617 (21617)
Кованый топор Сибртех ТП11-06 21617 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем, — универсальный инструмент для бытового использования. Им можно рубить и тесать древесину различных пород, выполнять полупрофессиональные задачи. Топор пригодится владельцам дачных и сельскохозяйственных участков.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть выполнена из стали 45 методом свободной ковки.
- Износостойкость — режущая кромка имеет оптимальную твердость 50-52 HRC и долго держит заточку.
- Защита от рассыхания и разбухания — топорище из древесины покрыто бесцветным лаком.
- Эффективность — рукоятка длиной 390 мм позволяет наносить достаточно сильные удары.
- Небольшой вес полотна 600 г — даже длительная работа не вызывает усталость.
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
120
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Кованый топор Сибртех ТП11-06 21617 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем, — универсальный инструмент для бытового использования. Им можно рубить и тесать древесину различных пород, выполнять полупрофессиональные задачи. Топор пригодится владельцам дачных и сельскохозяйственных участков.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть выполнена из стали 45 методом свободной ковки.
- Износостойкость — режущая кромка имеет оптимальную твердость 50-52 HRC и долго держит заточку.
- Защита от рассыхания и разбухания — топорище из древесины покрыто бесцветным лаком.
- Эффективность — рукоятка длиной 390 мм позволяет наносить достаточно сильные удары.
- Небольшой вес полотна 600 г — даже длительная работа не вызывает усталость.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, кованые, с деревянной ручкой, российские
Топор СибрТех 21617 (21617) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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