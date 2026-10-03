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Топор Sparta 21610 (21610) купить с доставкой в Москве
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Топор Sparta 21610 (21610)

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Топор Sparta 21610 (21610) - фото 2
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 3
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 4
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 5
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 6
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 7
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 8
Топор Sparta 21610 (21610) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 1
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 2
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 3
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 4
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 5
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 6
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 7
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 8
  • Топор Sparta 21610 (21610) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269753
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Sparta 21610 (21610)
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
425
Ширина лезвия, мм
130
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х17х4
Вес, кг.
1

Описание товара Топор Sparta 21610 (21610)

Кованый топор Sparta 21610 с рабочей частью весом 800 г, в сборе с деревянным топорищем, пригодится для решения несложных хозяйственных задач. Им можно рубить ветки, инструмент подходит также для заготовки дров. Полукруглая режущая кромка облегчает выполнение поставленных задач.

Преимущества

  • Топор изготовлен из стали 45 методом свободной ковки, поэтому обладает необходимыми прочностными характеристиками.
  • Режущая кромка закалена до оптимальной твердости 50 HRC, за счет чего отличается износостойкостью и долго сохраняет остроту.
  • Деревянное топорище покрыто лаком для предотвращения рассыхания.
  • Небольшой вес полотна 800 г снижает усталость в руках при продолжительной работе.
  • Топор компактен за счет небольшой рукоятки длиной 380 мм, поэтому его удобно транспортировать.



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор Sparta 21610 (21610)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
425
Ширина лезвия, мм
130
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Описание

Кованый топор Sparta 21610 с рабочей частью весом 800 г, в сборе с деревянным топорищем, пригодится для решения несложных хозяйственных задач. Им можно рубить ветки, инструмент подходит также для заготовки дров. Полукруглая режущая кромка облегчает выполнение поставленных задач.

Преимущества

  • Топор изготовлен из стали 45 методом свободной ковки, поэтому обладает необходимыми прочностными характеристиками.
  • Режущая кромка закалена до оптимальной твердости 50 HRC, за счет чего отличается износостойкостью и долго сохраняет остроту.
  • Деревянное топорище покрыто лаком для предотвращения рассыхания.
  • Небольшой вес полотна 800 г снижает усталость в руках при продолжительной работе.
  • Топор компактен за счет небольшой рукоятки длиной 380 мм, поэтому его удобно транспортировать.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Sparta 21610 (21610) - этот товар вы можете купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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