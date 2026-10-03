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Топор Matrix Optimal 21651 (21651) купить с доставкой в Москве
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Топор Matrix Optimal 21651 (21651)

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Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 1
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 2
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 3
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 4
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 5
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 6
Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Топоры
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 1
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 2
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 3
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 4
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 5
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 6
  • Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280758
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Топор Matrix Optimal 21651 (21651)
630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
390
Ширина лезвия, мм
102
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х16х12
Вес, кг.
1.91

Описание товара Топор Matrix Optimal 21651 (21651)

Рабочее полотно для защиты от коррозии и механических повреждений имеет черное лакокрасочное покрытие.



Теги товара: кованые

Отзывы о товаре Топор Matrix Optimal 21651 (21651)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
полупрофессиональный
Длина рукояти, мм
390
Ширина лезвия, мм
102
Материал рукояти
фиберглас
Страна производитель
Китай
Описание
Рабочее полотно для защиты от коррозии и механических повреждений имеет черное лакокрасочное покрытие.


Теги товара: кованые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Топор Matrix Optimal 21651 (21651) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 630 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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