Top.Mail.Ru
Паяльник Rexant 12-0121-1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паяльник Rexant 12-0121-1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 1
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 2
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 3
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 4
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 5
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 6
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 7
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 8
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 9
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 10
Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Мощность
25
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
паяльник, документация, упаковка
Минимальная температура нагрева
400
Максимальная температура нагрева
450
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 1
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 2
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 3
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 4
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 5
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 6
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 7
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 8
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 9
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 10
  • Паяльник Rexant 12-0121-1 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
400 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276916
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Паяльник Rexant 12-0121-1
400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Мощность
25
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
паяльник, документация, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
400
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
25
Макс. температура жала,°C
450
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х12
Вес, г.
900

Описание товара Паяльник Rexant 12-0121-1

Электропаяльник Rexant 12-0121 с керамическим нагревательным элементом мощностью 25 Вт разогревается в процессе работы до 400°C. Модель с керамическим нагревателем не только быстрее разогревается до рабочей температуры, но и обладает более высоким рабочим ресурсом. Предназначенный для ручного монтажа и демонтажа электро- и радиокомпонентов паяльник комплектуется прямым жалом с конусовидным наконечником, оптимальным для пайки миниатюрных компонентов. Долговечное жало имеет медный сердечник, покрытый слоем электролитически осажденного железа. Продуманная с точки зрения эргономики прямая ручка электропаяльника Rexant 12-0121 выполнена из термостойкого пластика и снабжена нескользящей резиновой накладкой. Инструмент получает питание от розетки сети 220 В, подключаясь к ней при помощи 1.2-метрового сетевого шнура. Он одинаково хорошо подходит для активного профессионального и бытового использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник Rexant 12-0121-1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Паяльники
Мощность
25
Напряжение питания
220(230)
Комплектация
паяльник, документация, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Минимальная температура нагрева
400
Максимальная температура нагрева
450
Тип нагревателя
керамический
Мощность паяльника
25
Макс. температура жала,°C
450
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Электропаяльник Rexant 12-0121 с керамическим нагревательным элементом мощностью 25 Вт разогревается в процессе работы до 400°C. Модель с керамическим нагревателем не только быстрее разогревается до рабочей температуры, но и обладает более высоким рабочим ресурсом. Предназначенный для ручного монтажа и демонтажа электро- и радиокомпонентов паяльник комплектуется прямым жалом с конусовидным наконечником, оптимальным для пайки миниатюрных компонентов. Долговечное жало имеет медный сердечник, покрытый слоем электролитически осажденного железа. Продуманная с точки зрения эргономики прямая ручка электропаяльника Rexant 12-0121 выполнена из термостойкого пластика и снабжена нескользящей резиновой накладкой. Инструмент получает питание от розетки сети 220 В, подключаясь к ней при помощи 1.2-метрового сетевого шнура. Он одинаково хорошо подходит для активного профессионального и бытового использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник Rexant 12-0121-1 – стоимость товара 400 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...