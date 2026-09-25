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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт купить с доставкой в Москве
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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт

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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 1
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 2
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 3
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 4
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 5
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 6
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 7
Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
80
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штИнструкция - 1 шт
Регулировка мощности
да
Максимальная температура нагрева
600
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 1
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 2
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 3
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 4
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 5
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 6
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 7
  • Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт
500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Мощность
80
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штИнструкция - 1 шт
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
600
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
140

Описание товара Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт

Паяльник-пистолет Sparta 913065 с регулировкой мощности в диапазоне 25-80 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — паяльник полностью разогревается за 6 секунд.
  • Эффективная работа с деталями разного размера — потребляемая мощность регулируется в диапазоне от 25 до 80 Вт.
  • Стабилизация температуры нагрева — потребление электроэнергии сокращается на 50%.
  • Конусовидное жало — паяльник оптимален для выполнения точных работ.
  • Комфортная работа — удобная рукоятка пистолетного типа надежно ложится в руку.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Мощность
80
Напряжение питания
220
Комплектация
Паяльник - 1 штИнструкция - 1 шт
Регулировка мощности
да
Материал рукоятки
пластик
Материал жала
медь
Максимальная температура нагрева
600
Тип нагревателя
керамический
Страна производитель
Китай
Описание

Паяльник-пистолет Sparta 913065 с регулировкой мощности в диапазоне 25-80 Вт питается от сети 220 В и предназначен для пайки микрочипов, транзисторов, электросхем, кабелей. Благодаря керамическому нагревательному элементу подходит для длительной непрерывной работы. Съемное жало может быть заменено в случае необходимости. Температура нагрева регулируется нажатием кнопки на рукоятке. Простой в применении прибор пригодится электромонтерам, радиолюбителям, автоэлектрикам, а также будет полезен в быту.

Преимущества

  • Быстрая подготовка к работе — паяльник полностью разогревается за 6 секунд.
  • Эффективная работа с деталями разного размера — потребляемая мощность регулируется в диапазоне от 25 до 80 Вт.
  • Стабилизация температуры нагрева — потребление электроэнергии сокращается на 50%.
  • Конусовидное жало — паяльник оптимален для выполнения точных работ.
  • Комфортная работа — удобная рукоятка пистолетного типа надежно ложится в руку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паяльник-пистолет с регулировкой мощности Sparta 913065, 25-80 Вт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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