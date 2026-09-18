Паяльник Rexant 12-0161
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Характеристики
Описание товара Паяльник Rexant 12-0161
Паяльник импульсный 30-70 Вт HS-50Т (ZD-60) REXANT предназначен для ручного монтажа радиоэлементов. Он используется для пайки электродеталей в двух мощностных режимах: 30 Вт и 70 Вт. Особенность данного инструмента заключается в том, что максимальная мощность и ускоренный разогрев активируются нажатием и удержанием курка. Это позволяет оператору сначала установить жало инструмента в определенную точку пайки, а затем нажатием кнопки на корпусе перевести паяльник в максимальный рабочий режим. Паяльник выполнен в форме пистолета с индикатором включения и имеет очень удобную эргономичную рукоятку из ударопрочного пластика. Характеризуется экономичным энергопотреблением. Удобен для распайки кабелей в шкафах, а также быстрых демонтажных работ.
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