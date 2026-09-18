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Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 купить с доставкой в Москве
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Отвертка с набором бит Rexant 12-4771

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Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 1
Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 2
Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 3
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Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 5
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Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 8
Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 9
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Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отвертка с набором бит
Материал рукоятки
двухкомпонентный
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 1
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 2
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 3
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 4
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 5
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 6
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 7
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 8
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 9
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 10
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 11
  • Отвертка с набором бит Rexant 12-4771 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 276804
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Отвертка с набором бит
Длина отвертки
225 мм
Дополнительно
в кейсе
Количество отверток/насадок в комплекте
1/16
Материал насадки
сталь
Тип наконечника
Sl, Phillips, Torx, Y, М
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х4
Вес, г.
228

Описание товара Отвертка с набором бит Rexant 12-4771

Наборная отвертка REXANT 19 предметов 12-4771 служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов с различными шлицами. В комплект входит отвертка с двухкомпонентной рукояткой. Биты изготовлены из хромованадиевой стали. Удобный пластиковый контейнер облегчает хранение и транспортировку.



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Отзывы о товаре Отвертка с набором бит Rexant 12-4771




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Отвертка с набором бит
Длина отвертки
225 мм
Дополнительно
в кейсе
Количество отверток/насадок в комплекте
1/16
Материал насадки
сталь
Тип наконечника
Sl, Phillips, Torx, Y, М
Набор
да
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Страна производитель
Китай
Описание
Наборная отвертка REXANT 19 предметов 12-4771 служит для монтажа и демонтажа резьбовых элементов с различными шлицами. В комплект входит отвертка с двухкомпонентной рукояткой. Биты изготовлены из хромованадиевой стали. Удобный пластиковый контейнер облегчает хранение и транспортировку.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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