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Характеристики
Тип товара
Щипцы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 276657
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Описание товара Щипцы Starwind SHE6500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный
Щипцы STARWIND SHE6500 – прекрасный способ создания и моделирования стильной прически. Эта модель дает возможность получить упругие и сияющие локоны всего за несколько минут. Вы можете это сделать самостоятельно в домашних условиях и сэкономить время и деньги на поход в салон парикмахерских услуг. STARWIND SHE6500 подойдет для любого типа волос. Удобная эргономичная форма устройства и небольшой вес позволят превратить процесс создания прически в истинное удовольствие. Благодаря наличию поворотного механизма крепления шнура, ничто не будет сковывать ваши движения во время работы. Тщательно продуманная конструкция обеспечит плотное прилегание прядей в специальных креплениях и придаст им трехмерную форму на длительное время. Керамическое покрытие поверхности полностью предотвращает перегрев волос. С щипцами STARWIND SHE6500 можно насовсем забыть о ломких и сухих кончиках. Максимальная температура нагрева этой модели – 200 градусов. Качественные материалы и система защиты от перегрева обеспечивают безопасное и длительное использование устройства.
Щипцы STARWIND SHE6500 – прекрасный способ создания и моделирования стильной прически. Эта модель дает возможность получить упругие и сияющие локоны всего за несколько минут. Вы можете это сделать самостоятельно в домашних условиях и сэкономить время и деньги на поход в салон парикмахерских услуг. STARWIND SHE6500 подойдет для любого типа волос. Удобная эргономичная форма устройства и небольшой вес позволят превратить процесс создания прически в истинное удовольствие. Благодаря наличию поворотного механизма крепления шнура, ничто не будет сковывать ваши движения во время работы. Тщательно продуманная конструкция обеспечит плотное прилегание прядей в специальных креплениях и придаст им трехмерную форму на длительное время. Керамическое покрытие поверхности полностью предотвращает перегрев волос. С щипцами STARWIND SHE6500 можно насовсем забыть о ломких и сухих кончиках. Максимальная температура нагрева этой модели – 200 градусов. Качественные материалы и система защиты от перегрева обеспечивают безопасное и длительное использование устройства.
Щипцы Starwind SHE6500 25Вт макс.темп.:200С покрытие:керамическое черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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