Top.Mail.Ru
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Точилка универсальная Зубр Мастер 47502

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 1
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 2
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 3
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точилка для ножей
Тип товара
точилка
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
пластик
  • Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 1
  • Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 2
  • Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 3
  • Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 276474
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Точилка универсальная Зубр Мастер 47502
970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Точилка для ножей
Тип товара
точилка
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
пластик
Заточка
ручная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
484

Описание товара Точилка универсальная Зубр Мастер 47502

Универсальный инструмент 3 в 1 для трехэтапной ручной заточки, правки и полировки лезвий бытовых ножей. Корпус из ударопрочного пластика с надежной фиксацией на столе.

Отзывы о товаре Точилка универсальная Зубр Мастер 47502




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Точилка для ножей
Тип товара
точилка
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
пластик
Заточка
ручная
Страна производитель
Россия
Описание
Универсальный инструмент 3 в 1 для трехэтапной ручной заточки, правки и полировки лезвий бытовых ножей. Корпус из ударопрочного пластика с надежной фиксацией на столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Точилка универсальная Зубр Мастер 47502 - этот товар вы можете купить по цене 970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...