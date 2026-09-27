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Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево купить с доставкой в Москве
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Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево

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Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото 1
Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото 2
Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
220
  • Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото 1
  • Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото 2
  • Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270485
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
220
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
250

Описание товара Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево

Большой кухонный разделочный нож из высококлассной прокатной стали. Рукоять из благородного европейского ореха ручной шлифовки придает изысканный вид.

Отзывы о товаре Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
220
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Описание
Большой кухонный разделочный нож из высококлассной прокатной стали. Рукоять из благородного европейского ореха ручной шлифовки придает изысканный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож кухонный Victorinox Swiss Modern (6.9010.22G) дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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