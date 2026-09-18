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Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный купить с доставкой в Москве
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Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный

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Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный - фото 1
Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
  • Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный - фото 1
  • Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
11 180 руб.  22 747 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270500
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Наборы ножей
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, кг.
1.35

Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный

Наборы кухонных ножей Victorinox - это изделия высокого качества, которые полностью отвечают всем требованиями международных стандартов.

Отзывы о товаре Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Наборы ножей
Описание
Наборы кухонных ножей Victorinox - это изделия высокого качества, которые полностью отвечают всем требованиями международных стандартов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.5G) 5 шт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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