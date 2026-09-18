Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
6
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
6, 12, 15, 17, 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%77 370 руб. 158 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270501
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
6
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
6, 12, 15, 17, 20
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, кг.
3.1
Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный
Кухонный набор Victorinox Grand Maitre 6 предметов, в подставке 7.7243.6 предназначен для использования в быту. Такая оптимальная комбинация подходит для обработки любых продуктов. Все лезвия изготовлены из качественной стали, устойчивой к коррозии.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
6
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
6, 12, 15, 17, 20
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Кухонный набор Victorinox Grand Maitre 6 предметов, в подставке 7.7243.6 предназначен для использования в быту. Такая оптимальная комбинация подходит для обработки любых продуктов. Все лезвия изготовлены из качественной стали, устойчивой к коррозии.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Набор ножей кухонных Victorinox Forged Cutlery Block (7.7243.6) 6 шт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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