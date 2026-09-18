Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.4G) 4 шт черный
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Характеристики
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
4
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
110, 170
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%13 510 руб. 22 601 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 270499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
4
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
110, 170
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
40
Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.4G) 4 шт черный
Подарочный кухонный набор Victorinox Swiss Classic Kitchen Set 6.7133.4G - кухонные принадлежности для всех Ваших повседневных кулинарных задач от всемирно известного швейцарского бренда Victorinox (Викторинокс). Разнообразные инструменты из серии Swiss Classic (Свисс Классик) позволяют выполнять широкий спектр процессов на Вашей кухне максимально комфортно. Благодаря эргономичным рукояткам и сверхострым лезвиям Вы сможете еще быстрее приготовить еду.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Наборы ножей
Количество предметов в наборе
4
Материал ручки (-ек)
пластик
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
110, 170
Заточка
ручная
Страна производитель
Китай
Подарочный кухонный набор Victorinox Swiss Classic Kitchen Set 6.7133.4G - кухонные принадлежности для всех Ваших повседневных кулинарных задач от всемирно известного швейцарского бренда Victorinox (Викторинокс). Разнообразные инструменты из серии Swiss Classic (Свисс Классик) позволяют выполнять широкий спектр процессов на Вашей кухне максимально комфортно. Благодаря эргономичным рукояткам и сверхострым лезвиям Вы сможете еще быстрее приготовить еду.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, Столовые приборы, наборы ножей
Набор ножей кухонных Victorinox Swiss Classic Kitchen (6.7133.4G) 4 шт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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