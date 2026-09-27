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Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево купить с доставкой в Москве
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Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево

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Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево - фото 1
Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
120
  • Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево - фото 1
  • Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427431
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
120
Заточка
ручная
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
250

Описание товара Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево

Элегантные кованые ножи для стейка из профессиональной кованой серии Grand Ma?tre. Рукояти выполнены из натурального модифицированного клена на заклепках.

Отзывы о товаре Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Набор ножей
Тип товара
набор ножей
Количество предметов в наборе
2
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
сталь
Длина лезвия, мм
120
Заточка
ручная
Страна производитель
Германия
Описание
Элегантные кованые ножи для стейка из профессиональной кованой серии Grand Ma?tre. Рукояти выполнены из натурального модифицированного клена на заклепках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ножей кухонных Victorinox Grand Maitre Steak (7.7240.2W) 2 шт дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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