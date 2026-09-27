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Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево купить с доставкой в Москве
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Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево

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Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427461
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
100
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
150

Описание товара Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево

Малый кованый нож для точной очистки овощей, фруктов и мелкой нарезки. Идеально сбалансирован по весу, оснащен эргономичной деревянной ручкой.

Отзывы о товаре Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
100
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Описание
Малый кованый нож для точной очистки овощей, фруктов и мелкой нарезки. Идеально сбалансирован по весу, оснащен эргономичной деревянной ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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