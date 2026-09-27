Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427461
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
100
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
27х12х10
Вес, г.
150
Описание товара Нож кухонный Victorinox Grand Maitre (7.7200.10G) дерево
Малый кованый нож для точной очистки овощей, фруктов и мелкой нарезки. Идеально сбалансирован по весу, оснащен эргономичной деревянной ручкой.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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Бренд
Тип товара
Нож поварской
Тип товара
нож
Количество предметов в наборе
1
Материал ручки (-ек)
дерево
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Длина лезвия, мм
100
Заточка
ручная
Страна производитель
Швейцария
Малый кованый нож для точной очистки овощей, фруктов и мелкой нарезки. Идеально сбалансирован по весу, оснащен эргономичной деревянной ручкой.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы, наборы ножей
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