Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%1 240 руб. 1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273041
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 1 до 3 лет
Высота, см
1389
Материал
винил
Объем, л
45
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
101
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.45
Описание товара Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114
Бассейн надувной Intex Гриб Мухомор с навесом 57114 для детей от 1 года до 3 лет. Надувное дно, низкие и широкие бортики предостерегут от травм ребёнка во время игры. Причудливая форма гриба порадует вашего малыша. Надувной детский бассейн Intex изготовлен из прочнго винила.
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Бренд
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 1 до 3 лет
Высота, см
1389
Материал
винил
Объем, л
45
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
101
Страна производитель
Китай
Бассейн надувной Intex Гриб Мухомор с навесом 57114 для детей от 1 года до 3 лет. Надувное дно, низкие и широкие бортики предостерегут от травм ребёнка во время игры. Причудливая форма гриба порадует вашего малыша. Надувной детский бассейн Intex изготовлен из прочнго винила.
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