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Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114 купить с доставкой в Москве
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Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114

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Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Детский бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
1 240 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273041
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 1 до 3 лет
Высота, см
1389
Материал
винил
Объем, л
45
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
101
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, кг.
1.45

Описание товара Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114

Бассейн надувной Intex Гриб Мухомор с навесом 57114 для детей от 1 года до 3 лет. Надувное дно, низкие и широкие бортики предостерегут от травм ребёнка во время игры. Причудливая форма гриба порадует вашего малыша. Надувной детский бассейн Intex изготовлен из прочнго винила.

Отзывы о товаре Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114




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Характеристики
Бренд
Intex
Тип товара
Детский бассейн
Возраст
от 1 до 3 лет
Высота, см
1389
Материал
винил
Объем, л
45
Тип бассейна
надувной
Тип товара
бассейн надувной
Ширина, см
101
Страна производитель
Китай
Описание
Бассейн надувной Intex Гриб Мухомор с навесом 57114 для детей от 1 года до 3 лет. Надувное дно, низкие и широкие бортики предостерегут от травм ребёнка во время игры. Причудливая форма гриба порадует вашего малыша. Надувной детский бассейн Intex изготовлен из прочнго винила.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Детский бассейн Intex Гриб Мухомор с навесом 102x89cm 57114 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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