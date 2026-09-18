Компьютерное кресло Brabix Premium Genesis EX-517 (пластик черный ткань/экокожа/сетка черная)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Genesis EX-517 (пластик черный ткань/экокожа/сетка черная)
Каркас выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к износу и неприхотливому в уходе. Эргономика кресла выдержана на качественном уровне: высокая спинка с интегрированным подголовником, сетчатая спинка, поддерживающая поясницу, сиденье средней жесткости, широкие подлокотники с противоскользящими вставками. Боковые вставки сиденья выполнены из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Спинка, выполненная из прочной акриловой сетки за счет натяжения и формы каркаса, создает мягкую поддержку спины, не препятствуя циркуляции воздуха. Середина сиденья обита прочной "дышащей" тканью TW - данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Каркас выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к износу и неприхотливому в уходе. Эргономика кресла выдержана на качественном уровне: высокая спинка с интегрированным подголовником, сетчатая спинка, поддерживающая поясницу, сиденье средней жесткости, широкие подлокотники с противоскользящими вставками. Боковые вставки сиденья выполнены из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Спинка, выполненная из прочной акриловой сетки за счет натяжения и формы каркаса, создает мягкую поддержку спины, не препятствуя циркуляции воздуха. Середина сиденья обита прочной "дышащей" тканью TW - данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента. Кресла марки BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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