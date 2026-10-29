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Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314) купить с доставкой в Москве
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Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)

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Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 640 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270918
Доставка в Москве
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Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х15
Вес, г.
904

Описание товара Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)

Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)



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Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Страна производитель
Китай
Описание
Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314)


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор принадлежностей Bosch V-line 48 (2607017314) - по цене 2640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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