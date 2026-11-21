Набор пневмоинструментов Patriot KIT 5В
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Характеристики
Описание товара Набор пневмоинструментов Patriot KIT 5В
Набор окрасочного инструмента PATRIOT 5 предметов KIT 5В 830901055 позволяет проводить разного рода работы. Он включает 5 предметов: краскораспылитель с верхним бачком, продувочный и промывочный пистолеты, пистолет для накачки шин и спиральный шланг. . Краскораспылитель предназначен для быстрой покраски машины, забора, стены. Он выполнен из прочного и качественного алюминиевого сплава, который гарантирует его устойчивость к изнашиванию и увеличивает срок эксплуатации. Расход воздуха краскопульта составляет 400 л/мин. Продувочный пистолет используется для быстрого и эффективного выдувания пыли и мелких загрязняющих частиц из отверстий. Он широко применяется в автосервисах, на строительных и ремонтных площадках, в сборочных цехах. Промывочный пистолет прибор для подачи воздуха, совместно с жидкостью, под давлением. Удлиненное сопло очень удобно для работы в труднодоступных местах. Пистолет для накачки шин с большим манометром для точного контроля за давлением внутри автомобильных шин. Корпус, изготовленный из металла, обеспечивает надежную защиту от ударов и падений. Шланг SRB служит для подключения пневмоинструментов к компрессору. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.
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