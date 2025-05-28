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Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)

38 Отзывы
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 2
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 7
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 17
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Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 1
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 2
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  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 5
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 6
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 7
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 8
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 9
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 10
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 11
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 12
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 13
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 14
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 15
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 16
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 17
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 18
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 19
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 20
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 21
  • Набор инструментов, 1/4&quot;, 38 предметов Matrix (13522) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649101
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
torx, торцевой
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
Torx (T/TX), квадратный, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx (E), Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х14х14
Вес, кг.
1.26

Описание товара Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)

Слесарно-монтажный набор Matrix 13585 с квадратами 1/4", 1/2" состоит из 53 предметов и включает в себя биты, стандартные и свечные торцевые головки с размерами рабочего профиля от 4 до 32 мм, трещоточные ключи, вороток, удлинитель, шестигранные имбусовые ключи, карданные шарниры. Удобен для работы с труднодоступным крепежом. Набор подходит как для самостоятельного применения, так и для профессионального использования на СТО.

Преимущества

  • Долговечность — инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали.
  • Функция реверса — трещотки облегчают монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
  • Надежная фиксация оснастки — металлические шариковые фиксаторы удерживают насадки в процессе работы.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора подписаны и располагаются в ложементе с индивидуальными отсеками.
  • Комфортная работа — трещотки имеют двухкомпонентные эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом кейсе с ручкой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522)

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
Набор сочетает в себе стильный дизайн и удобство использования. Качество материалов на высоте. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне. Если вы ищете что-то действительно стоящее, то это именно то, что нужно. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Слава Р.

Достоинства:


Комментарий:
Набор превзошел все мои ожидания! Качество на высоте, дизайн стильный и современный. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Эвальд Б.

Достоинства:


Комментарий:
для домашнего пользования отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, компактный, не дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим набором уже несколько месяцев, и он до сих пор как новый! Качество материалов на высоте, советую
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Alex T.

Достоинства:


Комментарий:
Набор стал для меня незаменимым помощником. Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Очень доволен покупкой, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Т.Н.

Достоинства:


Комментарий:
Руками не согнул. На гайке М10 прочностью 5.8 резьбу сорвал зажав её в тиски и вращая болт в неё вкрученный (это у меня стандартынй тест ключей на пласчтилиновость), тесты пройдены, можно пользовать.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Федор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Набор полностью оправдал мои ожидания. Качество на высоте, функциональность отличная. Пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество. За такую цену я получил отличное качество и функциональность, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену я получил отличное качество и функциональность. Все идеально, выглядит прочно. Очень рад, что выбрал именно его
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Набор полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Железяки качественные, удобны в работе, глаз радуют.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Зачетный комплект! Всё необходимое собрано в одном месте, кайфанул покупкой
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Павел Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Набор просто супер! Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Качество материалов на высоте, сборка аккуратная. Пользуюсь с удовольствием, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством набора. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Исмаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный и простой в использовании набор! Качество материалов отличное, выглядит стильно. Рекомендую всем, кто ценит комфорт и надежность
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Карпенко В.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен качественно. Работаю без вопросов,хорошая комплектация, есть все что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Николай Я.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор небольшой, но функциональный. Все инструменты лежат на своих местах, крышка позволяет сразу видеть содержимое.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший стартовый набор, все инструменты в порядке, крышка прозрачная удобно искать нужный
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне достойный вариант для домашнего мастера. Кейс яркий, инструменты острые, крепкие.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Богдан С.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой, но полезный комплект для домашних нужд. Сталь крепкая, кейс практичный.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Набор отличного качества, функциональный и удобный. Очень рад, что выбрал именно тут
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Орлов А.

Достоинства:


Комментарий:
Этот набор оказался именно тем, что я искал! Подошел идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Филипп М.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Набор пришел в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Глеб Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Набор полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный набор, всё нужное есть, кейс удобный, инструменты качественные
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Марк П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо.Пользовался набором около 5 лет,свою цену отработал давно.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Mikhail V.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь практически каждый день, никаких нареканий. Качество соответствует цене, дешевле чем на рынке
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Петя М.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит не дешево, но такая вещь должна быть у каждого.Прост в работе и может передать большой крутящий момент. Не требует каких либо дополнительных затрат на обслуживание.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Армен А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество инструментов на высоте, все они изготовлены из прочной стали, которая не подвержена коррозии. Ручки инструментов удобно лежат в руке
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Миша А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен. Эта фирма делает надежный инструмент. Комплектация полная, цена достойная.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Марк П.

Достоинства:


Комментарий:
Ходовой, качественний и удобний набор. Пока без минусов и изян, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
компактный прозрачный упаковано хорошо в хозяйстве нужный вещ



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Комплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
torx, торцевой
Количество бит, шт
1
Шлицы бит
Torx (T/TX), квадратный, крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL)
Торцовые головки
4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм
Наконечники головок
6-гранный, Torx (E), 6-гранный, Torx (E), Е-тип
Страна производитель
Китай
Описание

Слесарно-монтажный набор Matrix 13585 с квадратами 1/4", 1/2" состоит из 53 предметов и включает в себя биты, стандартные и свечные торцевые головки с размерами рабочего профиля от 4 до 32 мм, трещоточные ключи, вороток, удлинитель, шестигранные имбусовые ключи, карданные шарниры. Удобен для работы с труднодоступным крепежом. Набор подходит как для самостоятельного применения, так и для профессионального использования на СТО.

Преимущества

  • Долговечность — инструменты изготовлены из высокопрочной хромованадиевой стали.
  • Функция реверса — трещотки облегчают монтаж и демонтаж резьбовых соединений.
  • Надежная фиксация оснастки — металлические шариковые фиксаторы удерживают насадки в процессе работы.
  • Быстрый поиск нужного инструмента — элементы набора подписаны и располагаются в ложементе с индивидуальными отсеками.
  • Комфортная работа — трещотки имеют двухкомпонентные эргономичные рукоятки с антискользящим покрытием.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в металлическом кейсе с ручкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
Набор сочетает в себе стильный дизайн и удобство использования. Качество материалов на высоте. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне. Если вы ищете что-то действительно стоящее, то это именно то, что нужно. Рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Слава Р.

Достоинства:


Комментарий:
Набор превзошел все мои ожидания! Качество на высоте, дизайн стильный и современный. Пользуюсь с удовольствием, всем рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Эвальд Б.

Достоинства:


Комментарий:
для домашнего пользования отличный товар
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный, компактный, не дорогой.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь этим набором уже несколько месяцев, и он до сих пор как новый! Качество материалов на высоте, советую
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Alex T.

Достоинства:


Комментарий:
Набор стал для меня незаменимым помощником. Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Очень доволен покупкой, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Т.Н.

Достоинства:


Комментарий:
Руками не согнул. На гайке М10 прочностью 5.8 резьбу сорвал зажав её в тиски и вращая болт в неё вкрученный (это у меня стандартынй тест ключей на пласчтилиновость), тесты пройдены, можно пользовать.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Федор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Набор полностью оправдал мои ожидания. Качество на высоте, функциональность отличная. Пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Максим Д.

Достоинства:


Комментарий:
Цена - качество. За такую цену я получил отличное качество и функциональность, мне нравится
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Борис А.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену я получил отличное качество и функциональность. Все идеально, выглядит прочно. Очень рад, что выбрал именно его
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Петр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Набор полностью соответствует описанию, качество на высоте. Пользуюсь уже несколько дней, и он превосходит все ожидания. Однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Железяки качественные, удобны в работе, глаз радуют.
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Роман В.

Достоинства:


Комментарий:
Зачетный комплект! Всё необходимое собрано в одном месте, кайфанул покупкой
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Юрий И.

Достоинства:


Комментарий:
Легкий, компактный, но при этом очень мощный. Качество, надежность и удобство - все на высшем уровне
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Павел Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Набор просто супер! Удобный, практичный, справляется со всеми задачами. Качество материалов на высоте, сборка аккуратная. Пользуюсь с удовольствием, всем советую
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Дамир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень приятно удивлен качеством набора. Всё сделано добротно, выглядит стильно. Доставка заняла всего 2 дня. Могу советовать
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Исмаил Г.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобный и простой в использовании набор! Качество материалов отличное, выглядит стильно. Рекомендую всем, кто ценит комфорт и надежность
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Карпенко В.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен качественно. Работаю без вопросов,хорошая комплектация, есть все что нужно.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Николай Я.

Достоинства:


Комментарий:
товар соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
13.03.2025
Денис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Набор небольшой, но функциональный. Все инструменты лежат на своих местах, крышка позволяет сразу видеть содержимое.
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший стартовый набор, все инструменты в порядке, крышка прозрачная удобно искать нужный
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Вполне достойный вариант для домашнего мастера. Кейс яркий, инструменты острые, крепкие.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Богдан С.

Достоинства:


Комментарий:
Недорогой, но полезный комплект для домашних нужд. Сталь крепкая, кейс практичный.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Илья Г.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену это просто подарок. Набор отличного качества, функциональный и удобный. Очень рад, что выбрал именно тут
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Орлов А.

Достоинства:


Комментарий:
Этот набор оказался именно тем, что я искал! Подошел идеально по всем параметрам: размер, функциональность, дизайн. Качество на высоте, никаких нареканий. Очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Владислав Н.

Достоинства:


Комментарий:
Заказывал с небольшими сомнениями, все оказалось просто отлично! Качество хорошее, всё как надо. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Филипп М.

Достоинства:


Комментарий:
Недорого, но при этом качественно получилось. Не ожидал такого за эти деньги. Пользоваться одно удовольствие. Советую
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Анатолий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Набор пришел в срок, упаковка целая. Качество отличное, всё соответствует описанию. Пользуюсь с удовольствием, рекомендую смело
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Глеб Р.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в целости и сохранности, упаковка аккуратная. Набор полностью соответствует описанию. Буду рекомендовать друзьям
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный набор, всё нужное есть, кейс удобный, инструменты качественные
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Марк П.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо.Пользовался набором около 5 лет,свою цену отработал давно.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Mikhail V.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь практически каждый день, никаких нареканий. Качество соответствует цене, дешевле чем на рынке
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Петя М.

Достоинства:


Комментарий:
Стоит не дешево, но такая вещь должна быть у каждого.Прост в работе и может передать большой крутящий момент. Не требует каких либо дополнительных затрат на обслуживание.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Армен А.

Достоинства:


Комментарий:
Качество инструментов на высоте, все они изготовлены из прочной стали, которая не подвержена коррозии. Ручки инструментов удобно лежат в руке
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Миша А.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой доволен. Эта фирма делает надежный инструмент. Комплектация полная, цена достойная.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2025
Марк П.

Достоинства:


Комментарий:
Ходовой, качественний и удобний набор. Пока без минусов и изян, очень доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
компактный прозрачный упаковано хорошо в хозяйстве нужный вещ


Набор инструментов, 1/4", 38 предметов Matrix (13522) – стоимость товара 2900 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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