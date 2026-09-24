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Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (12950) купить с доставкой в Москве
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Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (12950)

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Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 1
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 2
Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: PH0, PH1, PH2, SL3, SL5.5, SL6.5, SL8
Кмоплектация
пробник электричества
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 1
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 2
  • Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
2 660 руб.  3 180 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (12950)
2 660 руб. -16%
3 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: PH0, PH1, PH2, SL3, SL5.5, SL6.5, SL8
Кмоплектация
пробник электричества
Упаковка
пластиковая подвесная полка
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х6
Вес, кг.
1

Описание товара Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (12950)

Набор диэлектрических отверток Gross 12950 с двухкомпонентными рукоятками включает 8 предметов из стали CrMo, в том числе тестер для проверки наличия напряжения в сети. Позволяет проводить монтаж/демонтаж крепежных элементов типа PH и SL под напряжением до 1000 В. Благодаря диэлектрическому покрытию стержней оператор защищен от поражения током во время ремонта электроприборов и электрооборудования. Набор включает отвертки с профилем PH и SL с зауженными стержнями 75-150 мм, что позволяет работать с крепежом в труднодоступных местах. Важно — техника безопасности запрещает работу под напряжением даже при использовании инструмента с диэлектрическим покрытием!



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Теги товара: с отвертками

Отзывы о товаре Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (12950)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
8
Инструменты в комплекте
отвертки: PH0, PH1, PH2, SL3, SL5.5, SL6.5, SL8
Кмоплектация
пробник электричества
Упаковка
пластиковая подвесная полка
Количество отверток, шт
7
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
8
Страна производитель
Китай
Описание
Набор диэлектрических отверток Gross 12950 с двухкомпонентными рукоятками включает 8 предметов из стали CrMo, в том числе тестер для проверки наличия напряжения в сети. Позволяет проводить монтаж/демонтаж крепежных элементов типа PH и SL под напряжением до 1000 В. Благодаря диэлектрическому покрытию стержней оператор защищен от поражения током во время ремонта электроприборов и электрооборудования. Набор включает отвертки с профилем PH и SL с зауженными стержнями 75-150 мм, что позволяет работать с крепежом в труднодоступных местах. Важно — техника безопасности запрещает работу под напряжением даже при использовании инструмента с диэлектрическим покрытием!


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками


Теги товара: с отвертками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор отверток диэлектрических до 1000 В + тестер, 8 шт., PH + SL, CrMo, 2к рукоятка Gross (12950) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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