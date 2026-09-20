Набор ручного инструмента Bort BTK-40
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 660315
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х27х8
Вес, кг.
17
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-40
Универсальный набор ручного инструмента BORT BTK-40 - идеальное решение для ремонтных работ дома и не только!.. Наш набор из 40 предметов, изготовленных из прочной стали, содержит все необходимое для ремонта в доме, на даче или в гараже. Каждый инструмент размещен в прочном кейсе, удобном для хранения и переноски. Набор включает в себя клещи и разводной ключ, отвертки, набор бит и головок, длинногубцы, пассатижи и многое другое.. С этим набором вы сможете легко справиться с какими угодно ремонтными работами, будь то сборка мебели, замена водопроводного крана или ремонт автомобиля.
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Универсальный набор ручного инструмента BORT BTK-40 - идеальное решение для ремонтных работ дома и не только!.. Наш набор из 40 предметов, изготовленных из прочной стали, содержит все необходимое для ремонта в доме, на даче или в гараже. Каждый инструмент размещен в прочном кейсе, удобном для хранения и переноски. Набор включает в себя клещи и разводной ключ, отвертки, набор бит и головок, длинногубцы, пассатижи и многое другое.. С этим набором вы сможете легко справиться с какими угодно ремонтными работами, будь то сборка мебели, замена водопроводного крана или ремонт автомобиля.
Набор ручного инструмента Bort BTK-40 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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