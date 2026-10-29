Набор ручного инструмента Bort BTK-33
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
33
Комплектация
жесткий кейс, набор головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 697765
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Загружаем...
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Загружаем...
3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
33
Комплектация
жесткий кейс, набор головок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х25х7
Вес, кг.
4.4
Описание товара Набор ручного инструмента Bort BTK-33
Набор инструментов BORT BTK-33 - это высококачественный набор, состоящий из 33 предметов, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал обеспечивает высокую прочность и долговечность инструментов, а также устойчивость к коррозии.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Количество предметов, шт
33
Комплектация
жесткий кейс, набор головок
Страна производитель
Китай
Набор инструментов BORT BTK-33 - это высококачественный набор, состоящий из 33 предметов, изготовленных из хромованадиевой стали. Этот материал обеспечивает высокую прочность и долговечность инструментов, а также устойчивость к коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Купить Набор ручного инструмента Bort BTK-33 - по цене 3500 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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