Набор инструментов Bort BTK-45
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Bort BTK-45
Набор ручного инструмента BORT BTK-45 93723514 – отличный комплект из 45 элементов, включающий востребованные инструменты и удобную сумку для хранения и переноски. В набор входит все необходимое для любых бытовых хозяйственных работ. Теперь пользователю по плечу любой характер работы - от ремонта выключателя до замены сантехники. Можно использовать 3 отвертки, набор бит, шестигранные, комбинированные и разводной ключи. Этого набора хватит для ремонта автомобиля, велосипеда, монтажа мебели, ремонта бытовой техники. В комплект включены кусачки и нож, которые помогут при работе с электропроводкой. Отвертки, молоток и плоскогубцы имеют продуманные двухкомпонентные ручки, они комфортно располагаются в руке. Инструменты выполнены из прочной и долговечной стали и прослужат в течение длительного времени.
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Теги товара: универсальные
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные
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