Top.Mail.Ru
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 1
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 1
  • Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649177
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425)
3 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х10
Вес, кг.
5.3

Описание товара Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425)

Набор комбинированных ключей, 6 - 32 мм, 25 шт., MATRIX 15425 предназначен для ремонтных работ, когда необходимо осуществить монтаж или демонтаж резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромоникелевое покрытие, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Твердость материала соответствует ГОСТу (48 HRс). Профиль каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности. Головка ключа находится под углом 15° к основной оси, что делает работу более эффективной. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен чехол, в котором каждый ключ находится в отдельном кармане.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
сумка
Количество бит, шт
25
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных ключей, 6 - 32 мм, 25 шт., MATRIX 15425 предназначен для ремонтных работ, когда необходимо осуществить монтаж или демонтаж резьбовых соединений. Изготовлен из хромованадиевой стали и имеет хромоникелевое покрытие, что обеспечивает высокую прочность и долговечность. Твердость материала соответствует ГОСТу (48 HRс). Профиль каждого ключа имеет двенадцать граней, что обеспечивает больший захват рабочей поверхности. Головка ключа находится под углом 15° к основной оси, что делает работу более эффективной. Для удобства хранения и транспортировки предусмотрен чехол, в котором каждый ключ находится в отдельном кармане.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор ключей комбинированных, 6 - 32 мм, 25шт., CrV, полированный хром Matrix (15425) - данный товар вы можете купить по цене 3510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...