Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive, 57 предметов (27885-H57)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
В наличии
Код товара: 695511
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Загружаем...
3 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
5
Посадка бит
1/4 дюйма
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х6
Вес, кг.
1.5
Описание товара Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive, 57 предметов (27885-H57)
Универсальный набор инструмента применяется для работ с крепежом. Обладает высоким ресурсом даже при интенсивных работах. Хромированное покрытие для защиты от коррозии. Многоступенчатая закалка для придания баланса прочности и твердости.
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество имбусового ключа
5
Посадка бит
1/4 дюйма
Посадка головок
1/4 дюйма
Наконечники головок
6-гранные, Е-тип
Страна производитель
Китай
Универсальный набор инструмента применяется для работ с крепежом. Обладает высоким ресурсом даже при интенсивных работах. Хромированное покрытие для защиты от коррозии. Многоступенчатая закалка для придания баланса прочности и твердости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
Кейс удобный, замок крепкий, пазы держат инструмент хорошо. Храповый механизм ключа с трещеткой не заедает. Металл, на первый взгляд, не "сыромятина". Заусеницы, замятины отсутствуют. Нареканий к набору нет.
Достоинства:
Комментарий:
Молодому человеку заказывала в подарок, ему очень понравилось. Упаковано хорошо, все элементы на месте. Добротно.
Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive, 57 предметов (27885-H57) - стоимость товара 3920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструмента универсальный KRAFTOOL X-Drive, 57 предметов (27885-H57)
Достоинства:
Комментарий:
Кейс удобный, замок крепкий, пазы держат инструмент хорошо. Храповый механизм ключа с трещеткой не заедает. Металл, на первый взгляд, не "сыромятина". Заусеницы, замятины отсутствуют. Нареканий к набору нет.
Достоинства:
Комментарий:
Молодому человеку заказывала в подарок, ему очень понравилось. Упаковано хорошо, все элементы на месте. Добротно.