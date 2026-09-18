Набор инструмента изолированного КВТ НИИ-01
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266870
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
37х30х4
Вес, кг.
1.2
Описание товара Набор инструмента изолированного КВТ НИИ-01
Набор диэлектрического инструмента СТАНДАРТ — НИИ-01 предназначен для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора: диэлектрические пассатижи СТАНДАРТ 180 мм. диэлектрические бокорезы усиленные СТАНДАРТ 180 мм. диэлектрические длинногубцы СТАНДАРТ 160 мм. диэлектрическая отвертка: шлиц 3х75. диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100. диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х125. диэлектрическая отвертка: PH1x100. диэлектрическая отвертка: PH2x100. отвертка-индикатор. упаковка: тканевый водозащитный кофр.
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Набор диэлектрического инструмента СТАНДАРТ — НИИ-01 предназначен для работы под напряжением до 1000 В. Состав набора: диэлектрические пассатижи СТАНДАРТ 180 мм. диэлектрические бокорезы усиленные СТАНДАРТ 180 мм. диэлектрические длинногубцы СТАНДАРТ 160 мм. диэлектрическая отвертка: шлиц 3х75. диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100. диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х125. диэлектрическая отвертка: PH1x100. диэлектрическая отвертка: PH2x100. отвертка-индикатор. упаковка: тканевый водозащитный кофр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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