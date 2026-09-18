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Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro купить с доставкой в Москве
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Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro

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Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro - фото 2
Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
62
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
  • Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro - фото 1
  • Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro - фото 2
  • Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270103
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Характеристики

Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
62
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
крепеж, предохранительный клапан типа GP, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
45
Высота, см
48
Глубина, см
41
Габариты (ВxШxГ), см
47.5x40.8x45.5
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
61х56х45
Вес, кг.
12.5

Описание товара Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro

Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Thermex Champion H 30-O Pro




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Характеристики
Бренд
THERMEX
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
62
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
крепеж, предохранительный клапан типа GP, сетевой шнур, руководство по эксплуатации, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
биостеклофарфор
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
1.5
Ширина, см
45
Высота, см
48
Глубина, см
41
Габариты (ВxШxГ), см
47.5x40.8x45.5
Страна производитель
Италия
Описание
Накопительный водонагреватель Термекс H 30 O pro ЭдЭБ00122 предназначен для нагрева воды. Агрегат монтируется над раковиной, он имеет стильный и прочный корпус с механической панелью управления. Прибор оснащен нагревательным элементом, который выполнен из нержавеющей стали. Внутренний бак объемом 30 литров покрыт биостеклофарфором.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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